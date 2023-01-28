Гутерреш решительно осудил теракт в Иерусалиме

Террористическим актам, подобным тому, что произошел в синагоге Восточного Иерусалима, не может быть оправдания. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Особенно отвратительно, что катастрофа произошла в Международный День памяти жертв Холокоста, отметил он. Генсек также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал восстановления пострадавшим.
«Генеральный секретарь ООН решительно осуждает террористическую атаку со стороны палестинского нападавшего около синагоги в (Восточном) Иерусалиме», — говорится в распространенном заявлении представителя Гутерреша.
В результате стрельбы у синагоги погибли восемь человек, еще десять получили ранения. К месту происшествия уже прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.