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Трамп намерен создать в США защиту от гиперзвукового оружия при своем президентстве

Политика
Трамп намерен создать в США защиту от гиперзвукового оружия при своем президентстве

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал защитить страну от гиперзвукового оружия, если он вновь станет главой государства. Видеообращение политика опубликовано в его социальной сети Truth Social.

Трамп планирует создать в США систему противоракетной обороны, схожую с израильским «Железным куполом». По мнению экс-президента, сегодня мир стал намного опаснее. При этом наибольшую угрозу представляют именно ядерное и гиперзвуковое оружие. Трамп уверен, что если наступит третья мировая война, на ее фоне предыдущие конфликты покажутся «небольшими сражениями».

«Поэтому когда я стану главнокомандующим, то буду работать с конгрессом и военными, чтобы создать такую систему противоракетной обороны над США, которая будет настоящим произведением искусства, как "Железный купол", который сейчас защищает Израиль», — заявил политик.

Ранее американские конгрессмены отреагировали на планы президента США Джо Байдена поставить танки Abrams на Украину. Они потребовали разъяснений от хозяина Белого дома по данному вопросу.
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