Трамп намерен создать в США защиту от гиперзвукового оружия при своем президентстве

Трамп планирует создать в США систему противоракетной обороны, схожую с израильским «Железным куполом». По мнению экс-президента, сегодня мир стал намного опаснее. При этом наибольшую угрозу представляют именно ядерное и гиперзвуковое оружие. Трамп уверен, что если наступит третья мировая война, на ее фоне предыдущие конфликты покажутся «небольшими сражениями».