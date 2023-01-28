Трамп намерен создать в США защиту от гиперзвукового оружия при своем президентстве

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал защитить страну от гиперзвукового оружия, если он вновь станет главой государства. Видеообращение политика опубликовано в его социальной сети Truth Social.
Трамп планирует создать в США систему противоракетной обороны, схожую с израильским «Железным куполом». По мнению экс-президента, сегодня мир стал намного опаснее. При этом наибольшую угрозу представляют именно ядерное и гиперзвуковое оружие. Трамп уверен, что если наступит третья мировая война, на ее фоне предыдущие конфликты покажутся «небольшими сражениями».
«Поэтому когда я стану главнокомандующим, то буду работать с конгрессом и военными, чтобы создать такую систему противоракетной обороны над США, которая будет настоящим произведением искусства, как "Железный купол", который сейчас защищает Израиль», — заявил политик.
Ранее американские конгрессмены отреагировали на планы президента США Джо Байдена поставить танки Abrams на Украину. Они потребовали разъяснений от хозяина Белого дома по данному вопросу.