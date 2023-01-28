Зудина вспомнила трогательную историю начала любви Ефремова и Воробьевой

Актриса Марина Зудина впервые рассказала, как зарождались отношения актера Михаила Ефремова и Аси Воробьевой, которая затем родила ему сына Никиту. Историю начала их любви она озвучила на сцене вручения премии «Золотой Орел».
Никита Ефремов удостоился статуэтки как лучший актер в онлайн-сериале. Заветный приз ему вручала Зудина, которая призналась, что является поклонницей молодого актера и ставит его в пример своему сыну.
Сам Ефремов-младший поблагодарил свою семью. Отдельное спасибо он сказал отцу Михаилу Ефремову, который сейчас отбывает наказание за смертельное ДТП.
После выступления актера Зудина решила рассказать об отношениях Ефремова-старшего и Воробьевой. По ее словам, она часто видела возлюбленную артиста, которая приезжала к нему на съемки фильма «Дубровский».
«И твоя мама приезжала на съемки. Тогда они были влюблены, у них, видимо, было начало отношений, а вскоре родился ты», — заявила актриса, обращаясь к Никите Ефремову.
Премию «Золотой орел» Ефремов-младший получил за роль в сериале «Нулевой пациент». Его сюжет разворачивается вокруг вспышки ВИЧ на территории Калмыцкой АССР.