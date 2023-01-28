Руперт Гринт захотел вернуться к роли Рона Уизли в продолжении «Гарри Поттера»

Британский актер Руперт Гринт принял участие в шоу This Morning. В беседе с ведущим он признался, что не против снова сыграть Рона Уизли в киносаге «Гарри Поттер».
Первый фильм о Гарри Поттере вышел на экраны в далеком 2001 году. Создатели решили отпраздновать годовщину выхода «Философского камня» спецэпизодом, где собрались ведущие актеры киносаги.
Руперт Гринт на протяжении всех фильмов играл Рона Уизли, верного друга Гарри Поттера. Актер признался, что он рос вместе со своим героем и ощущает с ним некую связь. И если появится возможность, кинозвезда готов вернуться к роли рыжеволосого волшебника.
«Думаю, что, если бы время было подходящим и остальные тоже вернулись бы, я бы точно пересмотрел свою позицию», — добавил Гринт.
Недавно в Сети появились слухи о планах Warner Bros. переснять франшизу о Гарри Поттере. В новых фильмах по книгам писательницы Джоан Роулинг могут появиться другие актеры.