Руперт Гринт захотел вернуться к роли Рона Уизли в продолжении «Гарри Поттера»

Руперт Гринт на протяжении всех фильмов играл Рона Уизли, верного друга Гарри Поттера. Актер признался, что он рос вместе со своим героем и ощущает с ним некую связь. И если появится возможность, кинозвезда готов вернуться к роли рыжеволосого волшебника.