Посол США сообщила о прибытии инспекторов по надзору за оказываемой помощью на Украину

Как писало издание Politico, в Вашингтоне намерены использовать различные методы, чтобы отслеживать отправляемую Украине помощь. Среди рассматриваемых средств находятся в том числе блокчейн-технологии. Бринк также поблагодарила представителей американских ведомств за график встреч.

