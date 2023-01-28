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Посол США сообщила о прибытии инспекторов по надзору за оказываемой помощью на Украину

Политика
Посол США сообщила о прибытии инспекторов по надзору за оказываемой помощью на Украину

Группа инспекторов из американских ведомств, ответственных за аудит оказываемой Соединенными Штатами помощи, прибыла на Украину. Об этом сообщила посол США Бриджит Бринк.

Как писало издание Politico, в Вашингтоне намерены использовать различные методы, чтобы отслеживать отправляемую Украине помощь. Среди рассматриваемых средств находятся в том числе блокчейн-технологии. Бринк также поблагодарила представителей американских ведомств за график встреч.

«Благодарю представителей офисов генеральных инспекторов Госдепартамента, министерства обороны и Агентства США по международному развитию (USAID) за плотный график встреч с целью улучшить их независимый надзор за помощью США Украине», — заявила посол.

Ранее стало известно, что США намерены отреагировать на скорую годовщину начала спецоперации на Украине. Однако в Белом доме не стали раскрывать какие-либо подробности.
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