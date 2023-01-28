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Американские конгрессмены потребовали от Байдена разъяснений из-за поставки танков Украине

Политика
Американские конгрессмены потребовали от Байдена разъяснений из-за поставки танков Украине

Несколько конгрессменов-республиканцев обратились к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену с требованием объяснить поставки танков Abrams украинским войскам. Информацию об этом передает издание Daily Caller.

Соответствующее письмо на имя Джо Байдена отправили конгрессмены Трой Нельс, Пол Госар, Лорен Боберт и Эли Крэйн. Помимо президента, республиканцы также обратились к министру обороны США Ллойду Остину.

Они возмутились тем, что украинский конфликт субсидируется американскими налогоплательщиками. По мнению конгрессменов, власти США закрывают глаза на проблемы с безопасностью в собственной стране. Они назвали это «постыдным».

«Эскалация этого конфликта продолжает идти за счет американского налогоплательщика», — заявили республиканцы.

Авторы письма отметили, что Украина представляет для США стратегический интерес. Однако государство не является союзником по НАТО. В связи с этим Вашингтон не обязан поддерживать Киев.
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