Bloomberg: ЕС нарастил поставки российского дизеля перед введением эмбарго

Нефтетрейдеры увеличили объемы импорта российского дизеля в Евросоюз перед началом действия эмбарго. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков.
Согласно показателям Vortexa, за 23 дня текущего месяца страны Европы закупили у России более 600 тысяч баррелей дизельного топлива. Этот объем оказался выше среднего импорта за аналогичный период прошлого года.
Некоторые танкеры переводили около миллиона баррелей дизеля в ЕС. Топливо должно поступить странам до 5 февраля. В этот день вступает в силу эмбарго на поставки нефтепродуктов по морю.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия с декабря перевезла по морю порядка 19 миллионов баррелей нефти Urals. К концу января этот показатель может достигнуть рекордных значений.