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Bloomberg: ЕС нарастил поставки российского дизеля перед введением эмбарго

Экономика
Bloomberg: ЕС нарастил поставки российского дизеля перед введением эмбарго

Нефтетрейдеры увеличили объемы импорта российского дизеля в Евросоюз перед началом действия эмбарго. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

Согласно показателям Vortexa, за 23 дня текущего месяца страны Европы закупили у России более 600 тысяч баррелей дизельного топлива. Этот объем оказался выше среднего импорта за аналогичный период прошлого года.

Некоторые танкеры переводили около миллиона баррелей дизеля в ЕС. Топливо должно поступить странам до 5 февраля. В этот день вступает в силу эмбарго на поставки нефтепродуктов по морю.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия с декабря перевезла по морю порядка 19 миллионов баррелей нефти Urals. К концу января этот показатель может достигнуть рекордных значений.
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