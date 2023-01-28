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Четыре человека погибли в столкновении фуры и легковушки в Нижнем Новгороде

Происшествия
Четыре человека погибли в столкновении фуры и легковушки в Нижнем Новгороде

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Приокском районе Нижнего Новгорода. Смертельные травмы в результате ДТП получили четыре человека, написал заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Авария произошла на проспекте Гагарина. Все погибшие находились в салоне легкового транспортного средства, детей среди них нет. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автомобиля BMW. Водитель иномарки насмерть сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре».
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