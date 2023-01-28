Посольство России усомнилось в договороспособности Запада после заявлений Джонсона

Заявления бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ставят под вопрос договороспособность западных политиков. Об этом сообщило российское посольство в Лондоне.
Ранее Джонсон заявил, что нормандский формат был «дипломатической имитацией». По словам дипмиссии, подобные высказывания говорят о том, что «подлог, обман и фальсификация» стали постоянными спутниками Запада, поэтому доверие к нему подорвано.
«Откровения Б. Джонсона и других западных политиков ставят под вопрос принципиальную договороспособность наших оппонентов в Евро-Атлантике. Подрывают доверие к данному ими слову и к их готовности соблюдать взятые на себя обязательства», — говорится в сообщении.
О «дипломатической имитации» Джонсон заявил в эфире телеканала «Рада». Он также отметил, что нормандский формат не привел ни к каким результатам.