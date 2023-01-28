Никита Ефремов признан лучшим актером онлайн-сериала на премии «Золотой орел»

Церемония вручения наград «Золотой орел» прошла в «Мосфильме» 27 января. Одну из наград забрал российский актер Никита Ефремов.
Артист удостоен награды в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» за игру в «Нулевом пациенте». Проект режиссеров Сергея Трофимова и Евгения Стычкина рассказывает о вспышке ВИЧ на территории Калмыцкой АССР.
Лучшей актрисой онлайн-сериала признана Анна Михалкова за роль в проекте «Алиса не может ждать». «Золотого орла» в категории «лучший сериал на онлайн-платформах» забрало детективное шоу «Художник».
Лента «Чемпион мира» была заявлена в большинстве номинаций на премии «Золотой орел». Фильм и его режиссер Алексей Сидоров признаны лучшими.