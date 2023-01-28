Никита Ефремов признан лучшим актером онлайн-сериала на премии «Золотой орел»

Артист удостоен награды в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» за игру в «Нулевом пациенте». Проект режиссеров Сергея Трофимова и Евгения Стычкина рассказывает о вспышке ВИЧ на территории Калмыцкой АССР.