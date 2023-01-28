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Никита Ефремов признан лучшим актером онлайн-сериала на премии «Золотой орел»

Общество
Никита Ефремов признан лучшим актером онлайн-сериала на премии «Золотой орел»

Церемония вручения наград «Золотой орел» прошла в «Мосфильме» 27 января. Одну из наград забрал российский актер Никита Ефремов.

Артист удостоен награды в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» за игру в «Нулевом пациенте». Проект режиссеров Сергея Трофимова и Евгения Стычкина рассказывает о вспышке ВИЧ на территории Калмыцкой АССР.

Лучшей актрисой онлайн-сериала признана Анна Михалкова за роль в проекте «Алиса не может ждать». «Золотого орла» в категории «лучший сериал на онлайн-платформах» забрало детективное шоу «Художник».

Лента «Чемпион мира» была заявлена в большинстве номинаций на премии «Золотой орел». Фильм и его режиссер Алексей Сидоров признаны лучшими.
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