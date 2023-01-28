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Пожар на рынке «Синдика» в Подмосковье мог произойти из-за поджога

Происшествия
Пожар на рынке «Синдика» в Подмосковье мог произойти из-за поджога

Мощное возгорание произошло на рынке «Синдика» в Московской области. Причиной пожара мог стать поджог, информацию об этом передает ТАСС со слов источника в экстренных службах.

Известно, что вечером 27 января огонь охватил складское помещение на территории рынка «Синдика» в Подмосковье. Общая площадь возгорания составила 2,1 тысячи квадратных метров.

Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия. Все подробности и обстоятельства произошедшего уточняются. Ранее очевидцы опубликовали первые видеокадры с места пожара.
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