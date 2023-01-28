Посол Украины во Франции сообщил о планах Запада передать ВСУ 321 тяжелый танк

Западные страны на сегодняшний день обещали передать украинским войскам 321 тяжелый танк. Такое заявление сделал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.
По словам дипломата, несколько государств официально подтвердили планы поставить Киеву совокупно 321 танк. Однако сроки передачи боевых машин разнятся. Омельченко надеется, что это произойдет раньше августа или сентября, поскольку в противном случае «может быть слишком поздно».
Власти США ранее подтвердили поставки Украине 31 танка M1 Abrams. Вместе с этим в Белом доме признали, что процесс передачи американских боевых машин может значительно затянуться.