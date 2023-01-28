Посол Украины во Франции сообщил о планах Запада передать ВСУ 321 тяжелый танк

По словам дипломата, несколько государств официально подтвердили планы поставить Киеву совокупно 321 танк. Однако сроки передачи боевых машин разнятся. Омельченко надеется, что это произойдет раньше августа или сентября, поскольку в противном случае «может быть слишком поздно».