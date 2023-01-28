США планируют отреагировать на годовщину спецоперации на Украине

Правительство Соединенных Штатов обязательно отреагирует на скорую годовщину начала специальной военной операции России на Украине. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. По словам Жан-Пьер, сейчас в Вашингтоне обсуждают различные варианты ответа на годовщину СВО. При этом уточнять какие-либо подробности она не стала, передает ТАСС.
«Планирование того, как мы отреагируем на годовщину, идет полным ходом как здесь, в Белом доме, так и в других ведомствах», — заявила Жан-Пьер.
Ранее в Белом доме сообщили, что не видят признаков скорого завершения конфликта на Украине. По словам координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности ведомства Джона Кирби, он обсудил данную ситуацию с представителями СМИ.