США планируют отреагировать на годовщину спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. По словам Жан-Пьер, сейчас в Вашингтоне обсуждают различные варианты ответа на годовщину СВО. При этом уточнять какие-либо подробности она не стала, передает ТАСС.

