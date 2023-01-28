Премьер Израиля Нетаньяху приехал на место теракта у синагоги в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил место теракта у синагоги в иерусалимском районе Неве-Яаков. Вечером 27 января там произошла стрельба, жертвами которой стали минимум восемь человек.
Политик вместе с полицией осмотрел место преступления. На вопросы журналистов Нетаньяху отвечать отказался. Премьера сопровождал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который приехал к синагоге чуть ранее.
Стрельбу устроил один из местных жителей. Он был убит сотрудниками полиции в ходе ответного огня. В настоящее время выясняются мотивы злоумышленника и оказывается медицинская помощь пострадавшим.