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Премьер Израиля Нетаньяху приехал на место теракта у синагоги в Иерусалиме

Происшествия
Премьер Израиля Нетаньяху приехал на место теракта у синагоги в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил место теракта у синагоги в иерусалимском районе Неве-Яаков. Вечером 27 января там произошла стрельба, жертвами которой стали минимум восемь человек.

Политик вместе с полицией осмотрел место преступления. На вопросы журналистов Нетаньяху отвечать отказался. Премьера сопровождал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который приехал к синагоге чуть ранее.

Стрельбу устроил один из местных жителей. Он был убит сотрудниками полиции в ходе ответного огня. В настоящее время выясняются мотивы злоумышленника и оказывается медицинская помощь пострадавшим.
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