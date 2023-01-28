МИД ФРГ: слова Бербок о России были попыткой подчеркнуть единство ЕС и НАТО

Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о борьбе против России должно было подчеркнуть единство Европейского союза и НАТО. Об этом сообщил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.
Ранее Бербок заявила, что Европа «ведет войну против России». Министр также призвала страны региона увеличить поддержку Украины. По словам Вагнера, этим Бербок попыталась отметить, что ЕС, НАТО и G7 едины в вопросе поддержки Украины.
Ранее на слова Анналены Бербок отреагировал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Он потребовал от главы ведомства объяснить сказанное, а также призвал тщательнее обдумывать слова.