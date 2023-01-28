Сенатор Косачев ужаснулся теракту в Иерусалиме в день памяти жертв Холокоста

Теракт в Иерусалиме особенно ужасен и циничен, поскольку произошел в день памяти жертв Холокоста. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
По словам сенатора, российская сторона разделяет горе Израиля в связи с произошедшим. Он также напомнил, что терроризм неприемлем никогда и нигде.
Вечером 27 января у здания синагоги в иерусалимском районе Неве-Яаков произошла стрельба. Погибли минимум семь человек, еще десять пострадали. Предварительно известно, что россиян среди раненых нет.
Полиция назвала произошедшее терактом. Стрелком оказался местный житель, который был убит в результате ответного огня.