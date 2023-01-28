Появились видео крупного пожара на рынке «Синдика» в Подмосковье

Пожар площадью 2,1 тысячи квадратных метров произошел на территории рынка «Синдика» в Подмосковье. Очевидцы публикуют видео, на кадрах которых можно оценить масштаб возгорания.
Огонь охватил двухэтажное здание склада со строительными материалами, расположенный на 65-м километре МКАД. Предварительно известно, что там хранятся лакокрасочные изделия.
Информация о пожаре поступила поздно вечером 27 января. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, о пострадавших не сообщается.