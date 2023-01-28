Армия Израиля штурмует район, где проживал открывший стрельбу у синагоги террорист

Израильские военные начали контртеррористическую операцию в районе Иерусалима Шуафат, где проживал палестинец, напавший на прихожан синагоги. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
В результате теракта, погибли как минимум восемь человек, десять пострадали. Преступник попытался скрыться и открыл стрельбу по полицейским, но был убит ответным огнем.
Реакция на произошедшее последовала от радикальной группировки «Бригады мучеников Аль-Аксы», в рядах которой состоял убитый. Организация объявила всеобщую мобилизацию в своих рядах и заявила о начале сопротивления израильской армии на всех землях Палестины.