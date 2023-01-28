Армия Израиля штурмует район, где проживал открывший стрельбу у синагоги террорист

Реакция на произошедшее последовала от радикальной группировки «Бригады мучеников Аль-Аксы», в рядах которой состоял убитый. Организация объявила всеобщую мобилизацию в своих рядах и заявила о начале сопротивления израильской армии на всех землях Палестины.