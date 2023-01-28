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«Газпромбанк Инвестиции» опроверг информацию об утечке данных клиентов

Общество
«Газпромбанк Инвестиции» опроверг информацию об утечке данных клиентов

Опубликованная в Сети информация об утечке данных клиентов организации «Газпромбанк Инвестиции» не соответствует действительности. Об этом заявил представитель компании.

Надзорные органы уже были уведомлены по поводу передачи ложных сведений. Правоохранители организовали собственную проверку.

Ранее появилась информация, что «Газпромбанк» планирует отказаться от международных переводов в долларах. Инициатива связана с санкциями американских кредитных организаций JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon.
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