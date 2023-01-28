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Фильм «Чемпион мира» признан лучшим на премии «Золотой орел»

Общество
Фильм «Чемпион мира» признан лучшим на премии «Золотой орел»

Организаторы премии «Золотой орел» определили лучший фильм по итогам прошлого года. Ею стала кинолента режиссера Алексея Сидорова «Чемпион мира».

Церемония награждения проходила в киноконцерне «Мосфильм» 27 января. «Чемпион мира» выиграл в номинации «Лучший фильм». Режиссер Алексей Сидоров завоевал награду за работу над лентой.

«Чемпион мира» рассказывает историю шахматного противостояния между Анатолием Карповым и гроссмейстером Виктором Корчным. В фильме главные роли сыграли Константин Хабенский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов. Иван Янковский выиграл «Золотого орла» как лучший актер в данной ленте.
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