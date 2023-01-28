Фильм «Чемпион мира» признан лучшим на премии «Золотой орел»

«Чемпион мира» рассказывает историю шахматного противостояния между Анатолием Карповым и гроссмейстером Виктором Корчным. В фильме главные роли сыграли Константин Хабенский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов. Иван Янковский выиграл «Золотого орла» как лучший актер в данной ленте.