Премьер Саксонии потребовал от Бербок объяснить слова о «войне с Россией»

Ранее Бербок выступила во время заседания ПАСЕ 24. По ее словам, все европейские страны находятся в прямой конфронтации с Россией. Она также призвала государства увеличить помощь Украине. Кречмер напомнил Бербок, что она является их «главным дипломатом». Он призвал министра тщательнее обдумывать слова.