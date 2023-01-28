Премьер Саксонии потребовал от Бербок объяснить слова о «войне с Россией»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что государство находится в состоянии «войны с Россией», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер потребовал от главы ведомства объяснить эти слова.
Ранее Бербок выступила во время заседания ПАСЕ 24. По ее словам, все европейские страны находятся в прямой конфронтации с Россией. Она также призвала государства увеличить помощь Украине. Кречмер напомнил Бербок, что она является их «главным дипломатом». Он призвал министра тщательнее обдумывать слова.
«В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных высказываний», — приводит слова Кречмера газета Sächsische Zeitung.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о выходе борьбы Запада против России на новый уровень. По словам дипломата, это связано с поставками танков на Украину.