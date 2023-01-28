Байден подтвердил назначение Зиентса на пост главы аппарата Белого дома

Новым главой аппарата Белого дома на следующей неделе станет экс-координатор по борьбе с коронавирусом Джеффри Зиентс. Информацию о его назначении подтвердил президент США Джо Байден.
Американская газета Wall Street Journal в 2022 году называла Зиентса самым богатым сотрудником Белого дома. Его состояние оценивалось почти в 90 миллионов долларов.
Глава государства считает Зиентса профессионалом своего дела, который способен руководить командой. До этого должность главы аппарата администрации США на протяжении двух лет занимал Рон Клейн.