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Байден подтвердил назначение Зиентса на пост главы аппарата Белого дома

Политика
Байден подтвердил назначение Зиентса на пост главы аппарата Белого дома

Новым главой аппарата Белого дома на следующей неделе станет экс-координатор по борьбе с коронавирусом Джеффри Зиентс. Информацию о его назначении подтвердил президент США Джо Байден.

Американская газета Wall Street Journal в 2022 году называла Зиентса самым богатым сотрудником Белого дома. Его состояние оценивалось почти в 90 миллионов долларов.

Глава государства считает Зиентса профессионалом своего дела, который способен руководить командой. До этого должность главы аппарата администрации США на протяжении двух лет занимал Рон Клейн.
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