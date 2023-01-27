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Посольство в Израиле: сведения о пострадавших россиянах при теракте не поступали

Происшествия
Посольство в Израиле: сведения о пострадавших россиянах при теракте не поступали

Посольство в Израиле не получало сведений о погибших и пострадавших россиянах при теракте в синагоге. Об этом сообщили в дипмиссии.

Полиция сообщила о теракте в синагоге Иерусалима 27 января. По данным местных СМИ, неизвестный открыл стрельбу в районе Неве-Яаков. По меньшей мере десять человек получили травмы. Еще восемь граждан числятся погибшими.

Посольство в Израиле следит за ситуацией со стрельбой и находится в контакте с властями. На данный момент сведений о погибших или пострадавших россиян не поступало. Дипмиссия не получала обращений от конкретных лиц.

Как отметило издание Times of Israel, теракт на территории синагоги устроил житель Восточного Иерусалима. Полиция ликвидировала злоумышленника в результате ответного огня.
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