Посольство в Израиле: сведения о пострадавших россиянах при теракте не поступали

Посольство в Израиле не получало сведений о погибших и пострадавших россиянах при теракте в синагоге. Об этом сообщили в дипмиссии.
Полиция сообщила о теракте в синагоге Иерусалима 27 января. По данным местных СМИ, неизвестный открыл стрельбу в районе Неве-Яаков. По меньшей мере десять человек получили травмы. Еще восемь граждан числятся погибшими.
Посольство в Израиле следит за ситуацией со стрельбой и находится в контакте с властями. На данный момент сведений о погибших или пострадавших россиян не поступало. Дипмиссия не получала обращений от конкретных лиц.
Как отметило издание Times of Israel, теракт на территории синагоги устроил житель Восточного Иерусалима. Полиция ликвидировала злоумышленника в результате ответного огня.