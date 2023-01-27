Нетрезвый водитель «Бентли» пытался скрыться от полиции в Ленобласти

Полицейские бросились в погоню и через несколько часов настигли водителя на территории охотхозяйства недалеко от поселка Великое. Мужчина проявил агрессию, в результате чего сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить спецсредства для задержания нарушителя. В полицейском отделении Выборга он прошел медицинское освидетельствование, выявившее у него состояние алкогольного опьянения. В отношении водителя составлен протокол по нескольким статьям. Ему грозит лишение прав и административный арест.