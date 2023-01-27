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Нетрезвый водитель «Бентли» пытался скрыться от полиции в Ленобласти

Происшествия
Нетрезвый водитель «Бентли» пытался скрыться от полиции в Ленобласти

Сотрудники ДПС остановили автомобиль «Бентли Bentayga» на трассе Скандинавия» недалеко от Выборга. Водитель имел признаки алкогольного опьянения

Инспектор проводил автомобилиста в служебную машину для проверки документов. Однако через некоторое время под надуманным предлогом мужчина попросил выйти из патрульной машины, после чего сел в свой автомобиль и скрылся в сторону Выборга.

Полицейские бросились в погоню и через несколько часов настигли водителя на территории охотхозяйства недалеко от поселка Великое. Мужчина проявил агрессию, в результате чего сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить спецсредства для задержания нарушителя. В полицейском отделении Выборга он прошел медицинское освидетельствование, выявившее у него состояние алкогольного опьянения. В отношении водителя составлен протокол по нескольким статьям. Ему грозит лишение прав и административный арест.
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