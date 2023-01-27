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Очевидцы показали видео с места теракта у синагоги в Иерусалиме

Происшествия
Очевидцы показали видео с места теракта у синагоги в Иерусалиме

Вооруженный мужчина открыл огонь по людям у синагоги в Восточном Иерусалиме. Погибли как минимум восемь человек и еще десять жителей получили ранения.

Стрельба произошла вечером 27 января. На видео, опубликованном очевидцами, слышатся звуки выстрелов и сирены служебных машин.

Правоохранители назвали произошедшее терактом. Злоумышленником оказался местный житель, он погиб в результате ответного огня.

Синагога, возле которой произошел теракт, расположена в районе Неве-Яаков. Состояние нескольких пострадавших оценивается как крайне тяжелое.
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