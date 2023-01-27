СМИ Израиля показали фотографию предполагаемого виновника теракта в синагоге

Теракт произошел на территории синагоги в Иерусалиме. Израильские СМИ распространяют фотографию предполагаемого виновника трагедии.
По информации местных изданий, стрельба произошла в районе Неве-Яаков. Около десяти человек получили травмы, еще восемь числятся погибшими. Правоохранители нейтрализовали предполагаемого террориста.
Полиция предполагает, что теракт устроил житель Восточного Иерусалима. Его нейтрализовали при попытке выстрелить по правоохранителям. Оружие было изъято. Остальные подробности трагедии уточняются.
Российское посольство работает совместно с властями Израиля. На данный момент сведений о пострадавших или погибших жителях РФ не поступало.