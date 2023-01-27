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Times of Israel: теракт у синагоги в Иерусалиме совершил местный житель

Происшествия
Times of Israel: теракт у синагоги в Иерусалиме совершил местный житель

Нападение на людей у синагоги в Восточном Иерусалиме совершил местный житель. Полиция застрелила злоумышленника в результате ответного огня, передает издание Times of Israel.

Нападавший пытался скрыться с места происшествия и начал стрелять по полицейским. Однако ответным огнем он был убит, уточняет газета.

Стрельба у синагоги в районе Неве-Яаков произошла вечером 27 января. Правоохранители назвали произошедшее террористическим актом.

В настоящее время известно о восьми погибших и десяти пострадавших. Несколько человек находятся в крайне тяжелом состоянии.
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