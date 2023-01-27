Times of Israel: теракт у синагоги в Иерусалиме совершил местный житель

Нападение на людей у синагоги в Восточном Иерусалиме совершил местный житель. Полиция застрелила злоумышленника в результате ответного огня, передает издание Times of Israel.
Нападавший пытался скрыться с места происшествия и начал стрелять по полицейским. Однако ответным огнем он был убит, уточняет газета.
Стрельба у синагоги в районе Неве-Яаков произошла вечером 27 января. Правоохранители назвали произошедшее террористическим актом.
В настоящее время известно о восьми погибших и десяти пострадавших. Несколько человек находятся в крайне тяжелом состоянии.