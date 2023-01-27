«Волонтеры Победы» из Мелитополя призвали евреев прекратить поддержку киевского режима

Активисты молодежного движения «Волонтеры Победы» в Мелитополе обратились к евреям во всем мире с просьбой прекратить поддержку нацистского киевского режима. Об этом сообщила волонтер Елизавета Кружилова.
Поддержка Киева грозит повторением Холокоста, отметила она. Объединившись, представители еврейской общины, способны предотвратить это, так как именно они имеют возможность влиять на власть имущих, передает РИА Новости.
«Мы, "Волонтеры Победы", передаем просьбу мелитопольской еврейской общины представителям движения во всем мире о прекращении поддержки и подпитки нацистского киевского режима», — заявила Кружилова.
Активистка также выразила надежду на сознательное поведение мировой общественности. По ее словам, все должны понимать свою ответственность перед жертвами Холокоста.