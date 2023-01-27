Jerusalem Post: минимум восемь человек погибли во время теракта в Иерусалиме

Минимум восемь человек погибли и десять пострадали во время теракта в синагоге в Иерусалиме. Такие данные приводит израильская газета Jerusalem Post.
До этого сообщалось о семи жертвах и нескольких пострадавших. Теракт произошел в синагоге, расположенной в районе Неве-Яаков. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Согласно информации Yedioth Ahronoth, террористом оказался житель арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Израильская полиция вечером 27 января сообщила о нападении в синагоге. Она назвала произошедшее терактом, добавив, что сам злоумышленник был нейтрализован.