Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Jerusalem Post: минимум восемь человек погибли во время теракта в Иерусалиме

Происшествия
Jerusalem Post: минимум восемь человек погибли во время теракта в Иерусалиме

Минимум восемь человек погибли и десять пострадали во время теракта в синагоге в Иерусалиме. Такие данные приводит израильская газета Jerusalem Post.

До этого сообщалось о семи жертвах и нескольких пострадавших. Теракт произошел в синагоге, расположенной в районе Неве-Яаков. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Согласно информации Yedioth Ahronoth, террористом оказался житель арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Израильская полиция вечером 27 января сообщила о нападении в синагоге. Она назвала произошедшее терактом, добавив, что сам злоумышленник был нейтрализован.
иерусалим израиль теракт
Военкоры ФАН
Лучшие в аду