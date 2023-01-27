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Глава ISM Кич выехал на встречку и протаранил Audi в Москве

Происшествия
Глава ISM Кич выехал на встречку и протаранил Audi в Москве

Директор Международной школы Москвы (ISM) Пол Кич стал участником серьезного ДТП в столице. По предварительным данным, именно он является виновников аварии.

Бизнесмен передвигался на личном автомобиле по Мосфильмовской улице, как вдруг выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Audi. При этом Кич серьезно пострадал и был срочно госпитализирован в ближайшее медучреждение, находясь без сознания.

По данным разных источников, в салоне Audi находились дочь и внук генерал-майора в отставке и экс-главы НИИ Точных приборов Александра Люхина, который находится под следствием за злоупотребление полномочиями. Оба пассажира серьезно не пострадали.
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