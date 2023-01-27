Глава ISM Кич выехал на встречку и протаранил Audi в Москве

Бизнесмен передвигался на личном автомобиле по Мосфильмовской улице, как вдруг выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Audi. При этом Кич серьезно пострадал и был срочно госпитализирован в ближайшее медучреждение, находясь без сознания.