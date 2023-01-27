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Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и экскаватором в Кирове

Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и экскаватором в Кирове

Пассажирский автобус и эскаватор стали участниками вечернего ДТП в Кирове. Авария произошла 27 января в 19:55 на улице Есенина, дом 1, уточнили в региональном управлении ГИБДД.

Предварительно установлено, что автобус ПАЗ, двигающийся по 9-му городскому маршруту, врезался в эскаватор. Травмы получили четыре человека, их осмотрели на месте.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.

Еще одно ДТП с участием автобуса произошло на западе Москвы. В результате аварии пострадал мужчина-пешеход.
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