Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и экскаватором в Кирове

Пассажирский автобус и эскаватор стали участниками вечернего ДТП в Кирове. Авария произошла 27 января в 19:55 на улице Есенина, дом 1, уточнили в региональном управлении ГИБДД.
Предварительно установлено, что автобус ПАЗ, двигающийся по 9-му городскому маршруту, врезался в эскаватор. Травмы получили четыре человека, их осмотрели на месте.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.
Еще одно ДТП с участием автобуса произошло на западе Москвы. В результате аварии пострадал мужчина-пешеход.