Минэкономики ФРГ: Германия не может оказаться от угля без потребления газа

Отказ от использования угля в Германии может состояться лишь при достаточном количестве газа. Об этом заявил вице-канцлер страны, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
Глава ведомства также считает, что Германия способна пережить зиму при помощи газа. По его словам, страна использовала остатки российского топлива и закупила новое из Норвегии и Нидерландов.
«Мы используем угольную электроэнергию для экономии газа… Уголь для производства электроэнергии — это грех климатической политики. Чтобы не совершать его дальше, нам все еще нужен газ прямо сейчас», — объяснил Хабек.
Ранее издание Focus заявило о формировании новой зависимости у Германии. По словам портала, отказавшись от российского газа, ФРГ «подсела» на американский СПГ.