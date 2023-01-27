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Минэкономики ФРГ: Германия не может оказаться от угля без потребления газа

Экономика
Минэкономики ФРГ: Германия не может оказаться от угля без потребления газа

Отказ от использования угля в Германии может состояться лишь при достаточном количестве газа. Об этом заявил вице-канцлер страны, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Глава ведомства также считает, что Германия способна пережить зиму при помощи газа. По его словам, страна использовала остатки российского топлива и закупила новое из Норвегии и Нидерландов.

«Мы используем угольную электроэнергию для экономии газа… Уголь для производства электроэнергии — это грех климатической политики. Чтобы не совершать его дальше, нам все еще нужен газ прямо сейчас», — объяснил Хабек.

Ранее издание Focus заявило о формировании новой зависимости у Германии. По словам портала, отказавшись от российского газа, ФРГ «подсела» на американский СПГ.
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