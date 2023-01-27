Российские военные поразили украинских диверсантов из «Гиацинта» на Авдеевском направлении

Российские военнослужащие обнаружили группу украинских диверсантов на Авдеевском направлении. Из пушек «Гиацинт» по противнику был открыт огонь, пишет РИА Новости.
Диверсионно-разведывательную группу ВСУ удалось обнаружить при помощи приборов ночного видения и тепловизора. Специалисты зафиксировали передвижение противника на Авдеевском направлении.
Артиллерийские расчеты получили координаты передвижения украинских диверсантов. После корректировки огня военнослужащие нанесли удар из 152-миллиметровых пушек «Гиацинт».
Ранее подразделения ВДВ ликвидировали группу диверсантов ВСУ, которые попытались проникнуть к российским военнослужащим в тыл. Противника зафиксировал беспилотник.