Гинеколог Заборская назвала «тревожным звонком» болезненную менструацию

Физиологической причиной дисменореи является нарушение синтеза гормонов, пояснила Заборская. Другими источниками боли при месячных могут быть воспалительные процессы, нехватка микроэлементов в организме, эндометриоз, инфекции, кисты яичников и миома матки. В некоторых случаях речь может идти о развитии рака или аномалии половых органов, из-за которых затрудняется отток крови.