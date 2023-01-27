Гинеколог Заборская назвала «тревожным звонком» болезненную менструацию

Сильные боли во время менструации могут указывать на развитие опасных болезней. О том, в каких случаях стоит обращаться к врачу, рассказала гинеколог, репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Марина Заборская.
Болезненная менструация называется дисменореей (альгоменореей). Обычно она сопровождается схваткообразными или ноющими болями внизу живота, в пояснице или крестцовой области. Возможно повышение температуры и общее недомогание.
Появление подобных симптомов требует обращения к специалистам. Однако сами женщины часто игнорируют этот факт, пытаясь заглушить неприятные ощущение анальгетиками, передает «Газета.Ru».
Физиологической причиной дисменореи является нарушение синтеза гормонов, пояснила Заборская. Другими источниками боли при месячных могут быть воспалительные процессы, нехватка микроэлементов в организме, эндометриоз, инфекции, кисты яичников и миома матки. В некоторых случаях речь может идти о развитии рака или аномалии половых органов, из-за которых затрудняется отток крови.
По словам медика, с такой проблемой необходимо посетить акушера-гинеколога. Сделать это лучше на пятый–седьмой день менструального цикла.
Сложную операцию ранее провели 46-летней пациентке в Челябинске. Врачи удалили из организма женщины миому матки весом 19,8 килограмма.