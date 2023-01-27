Производитель «Бастиона» сообщил о востребованности комплекса в рамках спецоперации

Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион», оснащенный сверхзвуковыми ракетами «Оникс», востребован в рамках спецоперации на Украине. Такое заявление сделал генеральный директор, генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов.
Однако он отказался оценивать эффективность «Бастиона» на фронте. По словам Леонова, этим должны заниматься военнослужащие. Он отметил, что различные замечания при использовании техники всегда бывают. Однако каких-либо существенных до сих пор зафиксировано не было.
«Раз эта система применяема, значит она востребована», — приводит слова Леонова ТАСС.
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