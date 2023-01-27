Производитель «Бастиона» сообщил о востребованности комплекса в рамках спецоперации

Однако он отказался оценивать эффективность «Бастиона» на фронте. По словам Леонова, этим должны заниматься военнослужащие. Он отметил, что различные замечания при использовании техники всегда бывают. Однако каких-либо существенных до сих пор зафиксировано не было.

