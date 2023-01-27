Дочь Клары Новиковой призвала не воспринимать всерьез заявления матери о новом романе

Слухи о новом романе 76-летней Клары Новиковой ранее распространились по Сети. Сама юмористка отказалась давать комментарии, однако завесу тайны приоткрыла ее дочь Мария Зерчанинова.
Оказалось, что девушка даже не слышала о подобных новостях. По ее словам, все заявления артистки о молодом возлюбленном не стоит воспринимать всерьез. В подобных шутках, отметила Мария, ее мать «большой специалист», передает «Комсомольская правда».
«Мне ничего неизвестно об этом, а она бы мне точно сказала. Так что думаю, что это была шутка. Шутка, конечно, шутка. А почему все так переживают?» — отметила Зерчанинова.
Ранее Клара Новикова рассказала журналистам, почему не ездит с концертами в Донбасс. Она также попросила больше не поднимать эту тему.