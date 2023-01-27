Регина Тодоренко оставила больного Влада Топалова и улетела на Мальдивы

Ведущая Регина Тодоренко отправилась отдыхать на Мальдивы, но без супруга. Заболевший певец Влад Топалов остался дома.
Топалов уже несколько дней борется с коронавирусной инфекцией. Из-за болезни он остался дома и иногда выходит на связь с поклонниками. Певец попытался оправдать Регину Тодоренко и заверил, что ему нравится находиться в одиночестве.
«Полет нормальный. Все-таки я люблю быть один», — отметил исполнитель в социальных сетях.
Подписчики предположили, что телеведущая устала от компании супруга и пожелала провести отпуск вдали от него. Топалову пожелали скорейшего выздоровления.
Недавно Регина Тодоренко улетела в Соединенные Штаты по просьбе старшего сына. Мальчик захотел повидаться с подругой, и телеведущая не смогла ему отказать в поездке.