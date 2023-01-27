Актер Владимир Вдовиченков впервые за полгода появился на публике

На мероприятии пара не стеснялась фотографов и общалась с коллегами, однако, по мнению поклонников, актер чувствовал себя «не в своей тарелке». Некоторые предположили, что он отвык от публичности, другие же укрепились в своих убеждениях относительно болезни Вдовиченкова.