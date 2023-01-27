Актер Владимир Вдовиченков впервые за полгода появился на публике

Актер Владимир Вдовиченков не появлялся на публике более полугода. Это породило слухи среди поклонников, которые начали подозревать, что кумир подхватил тяжелую болезнь.
Сам Вдовиченков никак не комментировал домыслы. Однако недавно неожиданно для всех он появился на вручении премии «Золотой орел». Церемонию награждения он посетил вместе с супругой.
На мероприятии пара не стеснялась фотографов и общалась с коллегами, однако, по мнению поклонников, актер чувствовал себя «не в своей тарелке». Некоторые предположили, что он отвык от публичности, другие же укрепились в своих убеждениях относительно болезни Вдовиченкова.
Ранее актер признался, что не гордится некоторыми из своих ролей. По его словам, часть фильмов он боится показывать наследникам.