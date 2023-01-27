Экс-советник Кучмы: Запад «конкретно взялся» за Зеленского и его окружение

Соединенные Штаты создали оперативную группу, чтобы расследовать, куда уходят переданные на Украину деньги и техника. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Вашингтон понимает, что ситуация выходит из-под контроля президента страны Владимира Зеленского. Теперь за главу государства и его ближайшее окружение возьмутся Пентагон, Госдеп и следователи по уголовным делам.
«То есть за Зеленского и его окружение взялись конкретно», — заявил Соскин в своем блоге.
Ранее политик объяснил, что означают кадровые перестановки в центральных структурах власти Украины. По его словам, они предвещают скорый крах Зеленского.