Израильская полиция: семь человек погибли в результате теракта в Иерусалиме

Нападение на прихожан произошло в синагоге на территории Иерусалима. Об этом сообщила полиция Израиля.
Произошедшее правоохранители назвали террористическим актом. При нападении несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Террорист был ликвидирован благодаря оперативным и слаженным действиям полиции.
На данный момент сообщается о семи погибших. Место происшествия оцеплено, подробности уточняются.
Ранее израильская армия провела рейд на западном берегу реки Иордан. В результате штурма больницы в Дженине погибли несколько палестинцев.