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Израильская полиция: семь человек погибли в результате теракта в Иерусалиме

Происшествия
Израильская полиция: семь человек погибли в результате теракта в Иерусалиме

Нападение на прихожан произошло в синагоге на территории Иерусалима. Об этом сообщила полиция Израиля.

Произошедшее правоохранители назвали террористическим актом. При нападении несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Террорист был ликвидирован благодаря оперативным и слаженным действиям полиции.

На данный момент сообщается о семи погибших. Место происшествия оцеплено, подробности уточняются.

Ранее израильская армия провела рейд на западном берегу реки Иордан. В результате штурма больницы в Дженине погибли несколько палестинцев.
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