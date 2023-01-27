Таллин, 27 января. Власти Эстонии призвали вывести Украину из-под действия международных конвенций о ведении боевых действий, касающихся запрета некоторых видов оружия. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур.
По его словам, международные договоренности относительно ведения боевых действий не должны быть использованы в ходе конфликта на Украине, поскольку это лишает Киев законной возможности использовать различные виды вооружений и боеприпасов, которые запрещены рядом международных конвенций. Чиновник считает, что это «значительно ограничивает возможности украинской армии».
«Мы считаем, что Генеральная Ассамблея ООН, в частности для Украины, должна пересмотреть правила ведения войны и отменить действия конвенций, запрещающих использование некоторых видов боеприпасов, благодаря которым украинская сторона сумеет изменить своё положение на фронте», — заявил Певкур.
В частности, по его мнению, ВСУ должны иметь возможность без ограничений применять кассетные боеприпасы, противопехотные мины, экспансивные патроны и напалм.
Министр обороны Эстонии сообщил, что в случае снятия ограничений, многие страны будут готовы поставить Киеву необходимые боеприпасы.
«Если штаб-квартира ООН создаст более упрощённую процедуру использования украинской стороной и передачи такого вооружения, то большинство стран, имеющих их в запасе, в кратчайшие сроки предоставит его Украине, одновременно избавляясь от него», — подчеркнул он.
Несмотря на многочисленные факты, которые подтверждают фактическое использование войсками киевского режима запрещенных видов вооружения, в том числе — против мирного населения, предложения по выводу Украины за рамки международного права являются чрезвычайно опасными, поскольку это открывает путь для использования других неконвенциональных видов оружия, включая химическое и бактериологическое. Такой шаг приведет к значительному увеличению количества жертв конфликта.