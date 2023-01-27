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Эстония призвала ООН разрешить ВСУ применять запрещенные виды вооружений против России

Весь мир
Эстония призвала ООН разрешить ВСУ применять запрещенные виды вооружений против России

Таллин, 27 января. Власти Эстонии призвали вывести Украину из-под действия международных конвенций о ведении боевых действий, касающихся запрета некоторых видов оружия. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур.

По его словам, международные договоренности относительно ведения боевых действий не должны быть использованы в ходе конфликта на Украине, поскольку это лишает Киев законной возможности использовать различные виды вооружений и боеприпасов, которые запрещены рядом международных конвенций. Чиновник считает, что это «значительно ограничивает возможности украинской армии».

«Мы считаем, что Генеральная Ассамблея ООН, в частности для Украины, должна пересмотреть правила ведения войны и отменить действия конвенций, запрещающих использование некоторых видов боеприпасов, благодаря которым украинская сторона сумеет изменить своё положение на фронте», — заявил Певкур.
Эстония призвала ООН разрешить ВСУ применять запрещенные виды вооружений против России

В частности, по его мнению, ВСУ должны иметь возможность без ограничений применять кассетные боеприпасы, противопехотные мины, экспансивные патроны и напалм.

Министр обороны Эстонии сообщил, что в случае снятия ограничений, многие страны будут готовы поставить Киеву необходимые боеприпасы.

«Если штаб-квартира ООН создаст более упрощённую процедуру использования украинской стороной и передачи такого вооружения, то большинство стран, имеющих их в запасе, в кратчайшие сроки предоставит его Украине, одновременно избавляясь от него», — подчеркнул он.

Несмотря на многочисленные факты, которые подтверждают фактическое использование войсками киевского режима запрещенных видов вооружения, в том числе — против мирного населения, предложения по выводу Украины за рамки международного права являются чрезвычайно опасными, поскольку это открывает путь для использования других неконвенциональных видов оружия, включая химическое и бактериологическое. Такой шаг приведет к значительному увеличению количества жертв конфликта.
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