Несмотря на многочисленные факты, которые подтверждают фактическое использование войсками киевского режима запрещенных видов вооружения, в том числе — против мирного населения, предложения по выводу Украины за рамки международного права являются чрезвычайно опасными, поскольку это открывает путь для использования других неконвенциональных видов оружия, включая химическое и бактериологическое. Такой шаг приведет к значительному увеличению количества жертв конфликта.

