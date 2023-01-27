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Делегация России в СПЧ ООН заявила о дискриминации соотечественников в Швейцарии

Общество
Делегация России в СПЧ ООН заявила о дискриминации соотечественников в Швейцарии

Число случаев дискриминации российских граждан в Швейцарии значительно увеличилось. Об этом сообщила представитель делегации РФ Кристина Сукачева при рассмотрении доклада о соблюдении прав и свобод в Совете ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.

По ее словам, данная тенденция вызывает серьезную обеспокоенность у России. Сукачева обратила внимание, что «в отдельных случаях с бытовым расизмом сталкиваются обучающиеся в школах дети» россиян. Более того, некоторые банки в Швейцарии отказываются обслуживать в том числе граждан, которые не числятся в санкционных списках.

«Вызывают серьезную обеспокоенность участившиеся случаи дискриминации в Швейцарии россиян», — заявила Сукачева.

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