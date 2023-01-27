Делегация России в СПЧ ООН заявила о дискриминации соотечественников в Швейцарии

По ее словам, данная тенденция вызывает серьезную обеспокоенность у России. Сукачева обратила внимание, что «в отдельных случаях с бытовым расизмом сталкиваются обучающиеся в школах дети» россиян. Более того, некоторые банки в Швейцарии отказываются обслуживать в том числе граждан, которые не числятся в санкционных списках.

