Делегация России в СПЧ ООН заявила о дискриминации соотечественников в Швейцарии

Число случаев дискриминации российских граждан в Швейцарии значительно увеличилось. Об этом сообщила представитель делегации РФ Кристина Сукачева при рассмотрении доклада о соблюдении прав и свобод в Совете ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.
По ее словам, данная тенденция вызывает серьезную обеспокоенность у России. Сукачева обратила внимание, что «в отдельных случаях с бытовым расизмом сталкиваются обучающиеся в школах дети» россиян. Более того, некоторые банки в Швейцарии отказываются обслуживать в том числе граждан, которые не числятся в санкционных списках.
«Вызывают серьезную обеспокоенность участившиеся случаи дискриминации в Швейцарии россиян», — заявила Сукачева.
Ранее обозреватель Ирина Алкснис прокомментировала проявление русофобии в Германии. По ее словам, этим ФРГ загнала себя в геополитический тупик, ставший «жалким зрелищем и поучительным уроком» для других стран.