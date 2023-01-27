Стало известно о смерти британской актрисы Сильвии Симс

Сильвия Симс родилась в Лондоне в 1934 году. Кинокарьеру она начала в середине 50-х прошлого века. Первым знаковым для актрисы фильмом стал «Женщина в халате». За роль в ленте Сильвия Симс стала номинанткой на премию Британской академии кино и телевизионных искусств. Спустя несколько лет актриса не раз выдвигалась на BAFTA за игру в «На этой улице нет деревьев» и «Финиковая косточка».