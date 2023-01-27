Лидер СРЗП Сергей Миронов поблагодарил бизнесмена Евгения Пригожина за создание «ЧВК Вагнер Центра»

Сергей Миронов посетил «ЧВК Вагнер Центр». После торжественно-траурной церемонии возложения венков на Пискаревском мемориальном кладбище в честь Дня полного снятия блокады Ленинграда депутат Госдумы приехал посмотреть на дело рук современных патриотов — и не пожалел об этом.
«ЧВК Вагнер Центр» в моем родном городе — это отличное начинание моего доброго друга Евгения Пригожина. Потому что здесь дают возможность, тем, кто готов поддерживать наших ребят и работать на Россию, арендовать на 11 месяцев за рубль вот такие удобные помещения и творить. Обучение управлению дронами, начальной военной подготовке. Здесь блогеры, здесь те, кто защищает нас на информационном фронте. Огромное спасибо Евгению Пригожину и «ЧВК Вагнер» за то, что вы делаете! Продолжайте, наше дело правое, победа будет за нами!», — поблагодарил Сергей Миронов.
В день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады депутата Госдумы приветствовали кадеты морского класса. Сергей Миронов рассказал ребятам о трудностях военного времени и поделился фронтовой историей, которую когда-то услышал от своего отца.
«Отец говорил, что когда добежали до его окопа-то наши, он тоже вскочил и тоже побежал. И получилось, что один из первых побежал, и вот за это он получил медаль «За отвагу». И вроде как с юмором, а на самом деле прекрасно понимаем, как это было страшно», — рассказал Сергей Миронов.