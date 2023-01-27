Лидер СРЗП Сергей Миронов поблагодарил бизнесмена Евгения Пригожина за создание «ЧВК Вагнер Центра»

Сергей Миронов посетил «ЧВК Вагнер Центр». После торжественно-траурной церемонии возложения венков на Пискаревском мемориальном кладбище в честь Дня полного снятия блокады Ленинграда депутат Госдумы приехал посмотреть на дело рук современных патриотов — и не пожалел об этом.