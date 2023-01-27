Пассажирский автобус сбил мужчину на Большой Дорогомиловской улице в Москве

Движение на Большой Дорогомиловской улице в Москве затруднено из-за ДТП с участием пассажирского автобуса и пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Предварительно установлено, что вечером 27 января 56-летний водитель автобуса сбил мужчину. Пешеход получил травмы и был доставлен в НИИ Склифосовского, уточняет РИА Новости.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Согласно информации сервиса «Яндекс Карты», в районе аварии затруднено движение транспорта в сторону Бородинского моста и на съезде на Бережковскую набережную.