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Пассажирский автобус сбил мужчину на Большой Дорогомиловской улице в Москве

Происшествия
Пассажирский автобус сбил мужчину на Большой Дорогомиловской улице в Москве

Движение на Большой Дорогомиловской улице в Москве затруднено из-за ДТП с участием пассажирского автобуса и пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Предварительно установлено, что вечером 27 января 56-летний водитель автобуса сбил мужчину. Пешеход получил травмы и был доставлен в НИИ Склифосовского, уточняет РИА Новости.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Согласно информации сервиса «Яндекс Карты», в районе аварии затруднено движение транспорта в сторону Бородинского моста и на съезде на Бережковскую набережную.
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