События на Украине к 21:00 27 января: Киев ограничил выезд чиновников из страны, ВСУ потеряли ЗРК С-300

Правительство РФ выдвинуло на рассмотрение Госдумой законопроект о перерасчете пенсий в четырех новых регионах страны. В случае его одобрения с 1 марта расчет для жителей данных территорий будет проводиться в соответствии с федеральным законодательством. Желающие смогут обратиться с запросом в местные муниципальные органы. Если размер пенсии при этом не достигнет ее предыдущего значения, то граждане получат прибавку, которая покроет недостаток.