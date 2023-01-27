События на Украине к 21:00 27 января: Киев ограничил выезд чиновников из страны, ВСУ потеряли ЗРК С-300

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 27 января.
Россия
Правительство РФ выдвинуло на рассмотрение Госдумой законопроект о перерасчете пенсий в четырех новых регионах страны. В случае его одобрения с 1 марта расчет для жителей данных территорий будет проводиться в соответствии с федеральным законодательством. Желающие смогут обратиться с запросом в местные муниципальные органы. Если размер пенсии при этом не достигнет ее предыдущего значения, то граждане получат прибавку, которая покроет недостаток.
Российские бойцы из ВДВ наглядно продемонстрировали корреспондентам РИА Новости значимость передовых средств разведки в современном бою. С помощью тепловизора военнослужащим удалось заметить группу украинских диверсантов, пытающуюся проникнуть за передовую линию российской обороны. После этого был запущен малогабаритный дрон, и благодаря корректировкам с воздуха солдатам удалось из стрелкового оружия и автоматического гранатомета полностью ликвидировать формирование противника. По словам собеседника издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нередко предпринимают такие вылазки, однако на фоне лесопосадок тепловизор легко определяет силуэты.
Минобороны в ежедневном брифинге сообщило об уничтожении украинского ЗРК С-300 в районе Сеньковки Харьковской области. Ранее подобное видео уже появлялось на нескольких каналах в Telegram. Авторы отметили, что ВСУ допустили серьезную ошибку, разместив дефицитный комплекс в относительной близости от передовой. Вероятно, цель была поражена ракетой «Искандер».
События в Донбассе
На Соледарском направлении продолжаются активные боестолкновения. Как передают неофициальные источники, российские подразделения продавливают оборону ВСУ в сторону Благодатного, а также Раздоловки и Николаевки. Помимо этого, продвижение отмечено в районах Клещеевки и Спорного. В Бахмуте и Красной Горе идут ожесточенные сражения.
На нескольких участках ВСУ удерживают позиции лишь за счет постоянной переброски подкреплений, за сутки их подтвержденные потери составили свыше 100 человек. В связи с этим в Дружковку для переправки под Бахмут пришел большой эшелон с военной техникой — более 150 единиц.
Помощь прибывает и российским войскам, в том числе от волонтеров. «Народный Фронт» передал защитникам Донбасса вещи, необходимые для несения службы в холодный период.
В Луганской Народной Республике продолжают находить все новые схроны с оружием. В одном из населенных пунктов правоохранители обнаружили тайник, содержащий две тротиловые шашки, электродетонаторы, ручные гранаты, автомат калибра 5,45 мм и 3 тысячи патронов к нему, подствольный гранатомет ГП-25 и гранаты ВОГ-25. По мнению сотрудников силовых структур, такой комплект предназначался для диверсионных групп противника.
Украина
Киевский режим принял постановление о запрете выезда чиновников за границу без уважительных причин, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Примечательно, что такое решение было озвучено после скандала вокруг Юлии Тимошенко, которую в разгар боевых действий заметили на отдыхе в ОАЭ.
Владимир Зеленский, беседуя с корреспондентом британского телеканала Sky News, сообщил, что если американские танки прибудут на Украину к середине лета, то будет уже «слишком поздно». Вопрос на эту тему был задан ему в связи с заявлением координатора стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, который сказал, что на передачу танков Abrams уйдет «много месяцев».