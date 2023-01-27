Власти Джорджии ввели режим ЧП из-за нападений Антифа на полицию

Атланта, 27 января. Власти Джорджии ввели в штате режим ЧП из-за эскалации насилия со стороны ультралевых экстремистов из группировок Антифа.
Губернатор штата Брайан Кемп объявил чрезвычайное положение сроком до 9 февраля после нападений групп Антифа на полицию, которые последовали в ходе протестов, связанных со смертью экоактивиста Мануэля Паз Терана, известного как «Тортугита». Для обеспечения порядка в Атланте и других городах штата будет задействовано 1000 военнослужащих Национальной гвардии.
В свою очередь представители группировок Антифа призывают «предать огню уничтожителей Земли» и не останавливаться «пока не умрет каждый коп и все, что они защищают, не превратится в пепел». В Сети была запущена кампания по сбору денежных средств для освобождения под залог участников акций, которые будут арестованы в ходе планируемых столкновений с полицией.
Как стало известно ранее, Мануэль Паз Теран участвовал в акции протеста против вырубки деревьев на месте строительства полицейского тренировочного лагеря. В ходе конфликта с прибывшими на место правоохранителями, Теран открыл огонь по офицерам, ранив одного из офицеров. Ответным огнем «экоактивист» был убит на месте.
Смерть Терана вызвала бурную реакцию среди представителей ультралиберальной общественности Атланты. Они всячески подчеркивают, что убитый был афро-венесуэльцем, сторонником сохранения климата, борцом с полицейским государством и небинарной персоной.
«Убийство полицией США активиста по борьбе с изменением климата создает опасный прецедент, когда можно стрелять и убивать защитников лесов и земель, защитников водных ресурсов и активистов по борьбе с изменением климата», — заявили представители НКО «Люди против ископаемого топлива».