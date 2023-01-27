Власти Джорджии ввели режим ЧП из-за нападений Антифа на полицию

В свою очередь представители группировок Антифа призывают «предать огню уничтожителей Земли» и не останавливаться «пока не умрет каждый коп и все, что они защищают, не превратится в пепел». В Сети была запущена кампания по сбору денежных средств для освобождения под залог участников акций, которые будут арестованы в ходе планируемых столкновений с полицией.