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Лукашенко указал на значимость деятельности СНГ для региональной безопасности

Политика
Лукашенко указал на значимость деятельности СНГ для региональной безопасности

Деятельность Содружества Независимых Государств, направленная на консолидацию усилий, особенно важна для обеспечения и укрепления региональной безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как уточнили в пресс-службе главы государства, ранее лидеру республики поступило послание от киргизского коллеги Садыра Жапарова. Он поздравил Лукашенко с 30-летием со дня подписания устава СНГ. Президент Белоруссии поблагодарил политика и отметил, что полностью разделяет его точку зрения о важности деятельности содружества.

«В нынешнее непростое время деятельность объединения приобретает особое значение для консолидации усилий во имя укрепления региональной безопасности, мира и экономической стабильности», — отметил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии раскрыл просьбу Киева к Минску. По его словам, власти Украины предлагают заключить пакт о ненападении.
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