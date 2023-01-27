Лукашенко указал на значимость деятельности СНГ для региональной безопасности

Как уточнили в пресс-службе главы государства, ранее лидеру республики поступило послание от киргизского коллеги Садыра Жапарова. Он поздравил Лукашенко с 30-летием со дня подписания устава СНГ. Президент Белоруссии поблагодарил политика и отметил, что полностью разделяет его точку зрения о важности деятельности содружества.