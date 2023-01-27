Министр обороны Германии посчитал ошибкой отмену воинской обязанности в стране

Известно, что воинскую обязанность для жителей Германии отменили 1 июля 2011 года. По словам Писториуса, он выступает против решения властей не из-за сложившейся ситуации в мире. Он отметил, что раньше «призывники сидели за каждым вторым обеденным столом», однако сейчас этого уже не вернуть.

