Решение Правительства Германии об отмене всеобщей воинской обязанности в стране является ошибкой. Такое мнение высказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Известно, что воинскую обязанность для жителей Германии отменили 1 июля 2011 года. По словам Писториуса, он выступает против решения властей не из-за сложившейся ситуации в мире. Он отметил, что раньше «призывники сидели за каждым вторым обеденным столом», однако сейчас этого уже не вернуть.
«Теперь мы должны сделать бундесвер настолько привлекательным, чтобы молодые люди заинтересовались им и подали заявление на службу», — заявил Писториус в интервью Sueddeutsche Zeitung.
Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов высказался о решении Германии отправить танки на Украину. По его мнению, новое поколение забыло опыт Великой Отечественной войны.