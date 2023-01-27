Кардиолог Казаченко объяснил, чем опасно пассивное курение

Пассивное курение наносит серьезный вред организму, сообщил кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Казаченко.
Отказ от вредной привычки снижает риск инфаркта и инсульта как минимум на 30%, рассказал специалист. Врач также привел пример из медицинской практики.
«Примерно половина пациентов, которые ранее успешно перенесли операцию после инфаркта, но при этом не бросили курить, рано или поздно сталкиваются с новым инфарктом», — приводит слова Казаченко «Газета.RU».
Пассивные курильщики также сталкиваются с атеросклерозом, добавил медик. Более того, из-за сильного поражения сосудов сердца повторное лечение недуга зачастую оказывается затруднено.