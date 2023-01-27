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Кардиолог Казаченко объяснил, чем опасно пассивное курение

Общество
Кардиолог Казаченко объяснил, чем опасно пассивное курение

Пассивное курение наносит серьезный вред организму, сообщил кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Казаченко.

Отказ от вредной привычки снижает риск инфаркта и инсульта как минимум на 30%, рассказал специалист. Врач также привел пример из медицинской практики.

«Примерно половина пациентов, которые ранее успешно перенесли операцию после инфаркта, но при этом не бросили курить, рано или поздно сталкиваются с новым инфарктом», — приводит слова Казаченко «Газета.RU».

Пассивные курильщики также сталкиваются с атеросклерозом, добавил медик. Более того, из-за сильного поражения сосудов сердца повторное лечение недуга зачастую оказывается затруднено.
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